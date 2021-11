Hádka mezi mužem a ženou vyvolala ve středu rvačku mezi několika muži v Klatovech, kdy jeden z nich skončil v nemocnici.

Rvačka, ilustrační snímek | Foto: Archiv Šíp

„Na náměstí Přemysla Otakara II. kolem sedmnácté hodiny mezi mužem ve věku devatenáct let a jeho přítelkyní proběhla slovní rozepře, a poté se žena z místa vzdálila. Před několika svědky se ženy zastal třiatřicetiletý muž a mezi čtyřmi muži začalo vzájemné posrtrkování. Osmadvacetiletý muž udeřil rukou sevřenou v pěst devatenáctiletého muže, který utrpěl zranění a byl převezen k ošetření do nemocnice v Klatovech a následně do Plzně,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.