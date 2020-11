"Od komisaře převzali usnesení o zahájení trestního stíhání dvaačtyřicetiletý muž a devětadvacetiletá žena z Klatovska, kteří byli obviněni ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody spáchaných formou spolupachatelství. Ze stejných přečinů je podezřelý i jednatřicetiletý muž z Kašperskohorska," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Starší muž se ženou společně v první polovině měsíce února vnikli na pozemek a do domu, který uvnitř prohledali. Muž odcizil počítač a žena plastový kufr, štětec, různé temperové barvy a skleněné kyvadlo. Na výzvu policistů žena odcizené věci vydala. Další muž vnikl do domu a připravil si k odcizení kytaru, kterou zde zanechal a snědl dvě balení brambůrků. Do stejného domu vnikl opětovně a nic neodcizil.

Uvedení muži byli v posledních letech za majetkovou trestnou činnost odsouzeni a potrestáni. Pachatelé způsobili škodu v celkové výši 3 669 Kč.