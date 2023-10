První případ se stal v druhé polovině měsíce července. Tři mladí muži ve věku 20, 22 a 22 let poničili ve dvanácti případech pomocí sprejů různých barev několik objektů v Nádražní ulici, ulici Franty Šumavského a další. Šlo například o plechová dvířka betonové schránky na popelnice, kontejnery na tříděný odpad, zdi prodejny, garáže a ostatních budov, autobusovou zastávku, parovodní potrubí, lampu veřejného osvětlení, dopravní značku, plastové sloupky na osvětlení, plotové pilíře a mnohé další. Na tyto objekty podezřelí nastříkali různě barevné nápisy. Výše škody byla vyčíslena na částku 160 tisíc korun. Za toto protiprávní jednání sdělili klatovští policisté všem třem osobám podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci ve formě spolupachatelství.

Sprejeři střídali žlutou, fialovou a červenou barvu. Tehdy jejich jednání Klatovany pobouřilo. „To je strašné, co si ti mladí dovolí. Takovéhle psaní jim muselo zabrat plno času, to je nikdo neviděl? Takhle ničit majetek, co si o sobě myslí? Doufám, že je policie chytí a budou to muset všechno vyčistit,“ rozčilovala se tehdy kolemjdoucí paní.

Druhý případ se odehrál začátkem září, kdy osmnáctiletý mladík ze Sušicka pomocí žlutého spreje nastříkal na dvě svislé dopravní značky, které se nachází po pravé straně při hlavní silnici z Domažlic do Klatov, číslici 272. „Tímto svým jednáním mladý muž způsobil škodu ve výši 10 tisíc korun a již mu bylo vrchním inspektorem taktéž sděleno podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ sdělila Šmaterová.

Za toto jednání může soud podezřelým mladíkům uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.