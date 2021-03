Zloději v posledních dnech nezaháleli. Policisté vyšetřují tři krádeže.

V době od 17. do 19. března vnikl v obci Špičák do rekreační chaty nenechavec poté, co rozbil sklo v okně betonovou cihlou. Tou byla uvnitř navíc poškozena sklokeramická deska elektrického sporáku a podlaha. „Pachatel chatu prohledal a odcizil láhev s alkoholickým nápojem, osm masových konzerv a dámské rukavice. Vzhledem k mrazivým teplotám se poškodil ohřívač vody, jenž začal protékat. Škoda byla vyčíslena na téměř dvacet tisíc korun, nejvyšší položku tvoří poškozené zařízení,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.