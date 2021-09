Následně bylo zjištěno, že cizinec zde pobývá nelegálně. V neděli policie v Hrádku u Sušice zastavila řidiče renaultu, kterým byl čtyřiasedmdesátiletý muž ze Sušicka. Ten nadýchal 1,49 a opakovaně 1,36 promile alkoholu. Policisté muže převezli do zdravotnických zařízení, kde se podrobili lékařským vyšetřením a odběrům krve.

Během víkendu policie zastavila tři řidiče, kteří neměli za volantem co dělat. Požili totiž alkohol. Jeden zde byl dokonce nelegálně.

