Na pět desítek přestupků řešila policie na Klatovsku během krajských dopravně bezpečnostních akcí.

Policisté se zaměřili především na problematiku věnování se řízení a dodržování s tím spojených povinností, zejména zákazu držení telefonů za jízdy v ruce, dále pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených vozidel. "První akce se konala 14. září od 14 do 18 hodin a druhá 16. září od 7 do 11 hodin. Do akcí bylo zapojeno celkem 39 policistů, kteří zjistili 51 dopravních přestupků a v příkazním řízení bylo uloženo 11 200 Kč. V rámci akcí policisté zjistili dva řidiče pod vlivem alkoholu a jednu řidičku, která neměla řidičské oprávnění k řízení motocyklu," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.