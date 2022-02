Kromě již zmiňovaných rodinných domů u Nýrska se konce ledna vloupal v obci na Zavlekovsku do rekreační chalupy, kterou prohledal a odcizil svazky klíčů. "Dále vnikl do hospodářského objektu, kde odcizil bourací kladivo s kufrem, dvě sady závitníků, vrtačku s příslušenstvím, dvě motorové pily, motocykl Jawa Mustang, který byl vrácen majiteli a další nářadí. Odcizením věcí způsobil škodu za 37 885 Kč a poškozením okna a visacích zámků 1450 Kč," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Ve stejné obci vnikl během ledna u domu do kůlny a vzal kanystr s benzinem. Po vypáčení okna vlezl i do rekreační chalupy a odcizil televizor a zařízení pro příjem digitálního vysílání. V tomto případě činí škoda 6000 Kč.

Pokračoval i v další obci u Zavlekova, kde se vloupal do rekreační chalupy, vzal finanční hotovost a svazek klíčů a ze stodoly horské jízdní kolo, které bylo nalezeno a vráceno majiteli. Na odcizených věcech způsobil škodu za 2 950 Kč a poškozením zařízení 950 Kč. U dalšího domu vnikl na pozemek a do stodoly i kůlny a nic neodcizil.

Ke konci ledna se přesunul na Švihovsko. Tam se v týdnu od 21. do 27. ledna vkradl u rekreační chalupy do dílny a následně do domu, kde rozbil skleněnou výplň v okně, prostory prohledal a nic neodcizil. Stejně tak tomu bylo i 7. února v obci u Klatov. kde vnikl do rekreačního domu a nic neodnesl, ale na zařízení způsobil škodu za 6 800 Kč.

Policisté zjistili, že muž byl v posledních letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen a potrestán podle trestního příkazu Okresního soudu Plzeň-město. "Uvedený podezřelý muž byl již v měsíci únoru obviněn ze spáchání dvou krádeží na Klatovsku a je podezřelý i ze spáchání další majetkové trestné činnosti na různých místech Plzeňského kraje," dodala Ladmanová.