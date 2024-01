Až deset let vězení hrozí mladému dealerovi, který zásoboval drogami i děti ze základní školy na Nepomucku v okrese Plzeň-jih.

Marihuana. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Karel Pech

„Závažným případem se členové toxi týmu zabývali od listopadu loňského roku. Po pečlivém prověřování zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toho se měl dopustit tím, že si opatřil marihuanu a během prázdnin ve více než šedesáti případech ji prodal třem nezletilým dětem ze základní školy,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Doplnila, že prodané množství bylo více než osmdesát gramů a že děti marihuanu poté užívaly pro svoji vlastní potřebu.

Mladík na Nepomucku nezásoboval jen školáky, ale prodával drogy i několika mladistvým a také dospělým. Kriminalistům vydal sušinu, kterou měl připravenou na další kšeftování. „Za to, že prodával drogy, a to dětem mladším patnácti let, může být potrestán odnětím svobody na dva roky až deset let,“ uzavřela Brožová.

Podvodný bankéř, falešný milenec či kupec. Lidé opět naletěli podvodníkům