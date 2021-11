Policisté na Klatovsku v úterý vypátrali dva muže, kteří byli vedeni v celostátním pátrání.

„Klatovští policisté kontrolovali muže, který utíkal před hlídkou do ulice Vaňkova. Zjistili totožnost osmadvacetiletého muže z obce u Janovic nad Úhlavou. V polovině října na muže vydal Okresní soud v Klatovech příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muž byl eskortován a předán do věznice,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.