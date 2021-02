Policie vyhlásila celostátní pátrání po Josefu Kolářovi z Klatov, který se vyhýbá nástupu do vězení.

Josef Kolář. | Foto: Policie ČR

Josef Kolář.Zdroj: Policie ČRByl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu a Evropský zatýkací rozkaz. Muž se narodil 2. 5. 1969, je vysoký 170 až 180 cm, zdánlivé stáří je 49 až 50 let, má střední postavu, šedé vlasy, modré oči a strniště. „Žádáme občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, pohybu či výskytu hledaného muže, aby neprodleně podali zprávu Policii ČR na telefon číslo 158 nebo osobně na policejní služebnu,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.