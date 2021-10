Teď se oba řidiči potkali znovu. Společně usedli u plzeňského městského soudu na lavici obžalovaných, neboť policista Ondřej Bencze (30) i Mykola Khudetskyi (28) mají podle státního zástupce na nehodě svůj díl viny.

Vše se odehrálo vloni 6. prosince dopoledne, kdy se policejní hlídka tvořená Benczem a jeho kolegyní Kateřinou chtěla zapojit do pronásledování prchajícího pachatele. U soudu sice Bencze odmítl vypovídat, ale vše popsal v přípravném řízení. Svým kolegům řekl, že projel jednu křižovatku na červenou a i do druhé vjel na červenou. „Viděl jsem černé vozidlo, jak se pomalu rozjíždí. Vzhledem k jeho rychlosti jsem myslel, že nám dá přednost, ale nestalo se tak,“ popsal Bencze s tím, že dupl na brzdu, nárazu už ale nezabránil.

ZRANĚNÁ POLICISTKA

Kudetskyi uvedl, že stál se svým Chryslerem 300C na červenou v křižovatce a poté, co naskočila zelená, se rozjel a začal odbočovat ze Sirkové ulice do Americké. Policejní houkačky neslyšel, jejich octavie si všiml až těsně před střetem. Vinen se necítí, dodržel podle svých slov všech-na pravidla silničního provozu. „Kdyby tam šla paní s kočárkem, co by bylo?“ ptal se soudu. Zatímco žádný z řidičů neutrpěl vážnější zranění, policistka z octavie, která stejně jako její parťák nebyla připoutaná, dopadla hůře. Se zraněními hlavy a kyčle skončila v nemocnici. V pracovní neschopnosti byla až do konce března 2021.

Podle státního zástupce Romana Šustáčka nesou na střetu vinu oba řidiči. „Bencze v prostoru křižovatky, do které vjel na světelný signál stůj, rychlostí cca 85 km/h, nedbal potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a vjel do uvedené křižovatky, aniž by měl jistotu, že tak může bez nebezpečí učinit… Khudetskyi se plně nevěnoval řízení vozidla, nesledoval situaci v provozu a neumožnil tak služebnímu vozidlu, které se v tu chvíli nacházelo v postavení vozidla s právem přednosti v jízdě, bezpečný a plynulý průjezd křižovatkou, ač toto vozidlo mohl spatřit nejpozději 3,5 sekundy před střetem , kterému tak včasnou reakcí mohl zabránit,“ popsal v obžalobě.

HROZÍ ČTYŘLETÝ TREST

Oba obžalované již soudkyně Kateřina Kubiasová za ublížení na zdraví z nedbalosti potrestala peněžitými tresty, ale oba si podali odpor, a tak bylo nařízeno hlavní líčení. To bude pokračovat v prosinci, kdy budou vyslechnuti znalci a provedeny další důkazy. Soud může oba muže poslat za mříže až na čtyři roky.