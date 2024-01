Oudes telefonicky kontaktoval v pondělí svoji bývalou družku, které vyhrožoval zabitím. Psal jí i to, že, že by mohl spáchat obdobný čin, ke kterému nedávno došlo na filozofické fakultě v Praze, dokonce ještě horší. „Žena okamžitě kontaktovala policisty, kteří začali po muži ihned pátrat. Díky skvělé operativní činnosti a spolupráci několika policejních složek se podařilo 42letého muže zanedlouho vypátrat a zadržet nedaleko Sušice,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová .

Věc se řešila v režimu zrychleného zkráceného přípravného řízení, a tak již v pátek Oudes stanul před klatovským soudem, kde se zpovídal z přečinu nebezpečného vyhrožování. Před zasedáním soudu, které bylo neveřejné, Deníku řekl, že všeho lituje. „Byl to zkrat, bylo to po rozchodu. Mrzí mě to, vím, že mohu skončit i ve vězení. Mám dvě prodejny, tohle mě zničí,“ sypal si popel na hlavu Oudes.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Hrozil mu až rok vězení, ale za mřížemi nakonec neskončil. „Byl mu uložen trest osm měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let, a to s dohledem. Je to více, než navrhoval státní zástupce. Trest byl ukládán v horní polovině trestní sazby, a to vzhledem ke všem okolnostem. Součástí rozsudku jsou i omezení, např. zdržet se nevyžádaného kontaktu s poškozenou,“ řekla Deníku soudkyně Martina Šimánková. Dodala, že muž nebyl v době psaní výhrůžných zpráv pod vlivem alkoholu ani drog. „Ke všemu se přiznal, ale tvrdil, že byl ve špatném psychickém stavu a že by nic takového neudělal. Nemá zbrojní průkaz ani nevlastní střelnou zbraň. Nicméně byl upozorněn na to, že soud jeho jednání bere velmi vážně a že je neomluvitelné,“ uzavřela Šimánková.

Verdikt je pravomocný.