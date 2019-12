Pořádně rušno bylo v jednom z klatovských obchodních domů. Místní 19letý problematický mladík tam se stříkačkou v ruce vyhrožoval pracovníkům marketu smrtí. Zasáhnout museli městští strážníci.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Vše začalo tím, že když Klatovan dorazil do supermarketu, všiml si ho tamní detektiv, který ho znal, neboť tam mladík už v minulosti kradl. „Pracovník ostrahy vykonával svoji práci a muže kontroloval, zda se nechystá znovu něco odcizit. Když to dotyčný zjistil, začal mu vulgárně nadávat a poté vytáhl injekční stříkačku s jehlou a vyhrožoval, že ho s ní píchne,“ řekl Deníku zástupce velitele klatovské městské policie Luboš Hošek. Dodal, že když se na místo dostavila pracovnice obchodního domu, která se přišla podívat, co se děje, začal mladík velmi vulgárně nadávat i jí. Pak ještě oběma vyhrožoval, že si na ně po práci počká a zmlátí je. „Přivolané hlídce muž vše přiznal. Je podezřelý z přestupků proti občanskému soužití,“ dodal Hošek.