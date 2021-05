Vloni v srpnu řídil a ve vysoké rychlosti narazil autem do jiného vozu, ve kterém byla zraněna spolujezdkyně. Žena se zotavovala déle než měsíc. Při odběru bylo navíc zjištěno, že Vrzal měl v sobě pervitin.

Podle obžaloby Vrzal 14. srpna 2020 řídil automobil Peugeot 406 od Ostřetic na Klatovy a před křižovatkou se silnicí vedoucí do obce Chaloupky při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu a povaze vozovky, dostal smyk, který nezvládl, vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do meze příkopu. Poté bylo vozidlo zpět odraženo na komunikaci a střetlo se s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia řízeným Stanislavem S. „Při dopravní nehodě byla zraněna spolujezdkyně, která utrpěla distorzi krční páteře, která jí musela být fixována límcem. Kvůli zranění byla v pracovní neschopnosti od 14. srpna do 20. září,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně. Během odběrů bylo u Vrzala zjištěno, že měl v té době v krvi 90 ng/ml pervitinu. Dle obžaloby byl obviněn ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.

U soudu Vrzal odmítl vypovídat. Při výpovědi na policii uvedl, že ví, že potkal kamion a dostal smyk. „Pak už si pamatuji jen, že jsem se probudil v nemocnici. Pervitin jsem užil nitrožilně dva dny předtím. Během jízdy jsem se cítil v pohodě,“ uvedl tehdy.

Čteny byly i výpovědi posádky auta, do kterého narazil. „Jeli jsme s manželem a za křižovatkou se proti nám řítilo ve velké rychlosti auto, které tancovalo z jedné strany na druhou. Dostalo smyk. Manžel stihl ještě stočit vozidlo, ale i tak do nás narazil. Po nehodě byl všude kouř, snažili jsme se dostat z auta, což se nám po chvíli podařilo. Měla jsem podvrtnutou krční páteř, nosila jsem límec,“ vypověděla tehdy spolujezdkyně ze Škody Octavia s tím, že problémy má stále, protože měla potíže i se spodní částí páteře, což je při jejím sedavém zaměstnání překážkou.

Stejně situaci popisoval i Stanislav S.

Vrzal byl v únoru letošního roku odsouzen k šesti měsícům ve vězení za řízení vozidla i přes to, že měl zákaz. Soudce Jan Kasal proto nyní vynesl souhrnný trest ve výši dvanácti měsíců nepodmíněně ve věznici s ostrahou. Všechny strany se vzdaly možnosti odvolání. Kromě trestu musí uhradit obžalovaný uhradit více než 150 tisíc korun poškozeným.