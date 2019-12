Teď už je to definitivní. Jan Doboš (54), jeho syn Jaroslav (18) a Jan Mareš (19), kteří se u soudu zpovídali z toho, že vědomě platili falešnými penězi, stráví několik let za mřížemi. Neuspěli totiž s odvoláním.

Jan a Jaroslav Dobošovi a Jaroslav Mareš u klatovského soudu. | Foto: Deník / Milan Kilián

Trojice mužů podle obžaloby platila na různých místech v kraji padělanými tisícikorunami, dvoutisícikorunami a pětitisícikorunami. Usvědčovali je z toho i někteří svědci. Jaroslav Doboš ale jakoukoli účast na šíření padělků odmítl. Jan Doboš přiznal jen to, že měl falešné peníze, které mu dali údajně Romové. Odmítl ale, že by se na jejich distribuci podílel. K trestné činnosti se doznával pouze Mareš. Při vazebním zasedání řekl, že jezdili všichni tři po kraji v Audi A3 a všichni tři se na podvodech s penězi také podíleli. Jenže poté, co byl ve vazbě dvakrát fyzicky napaden, Mareš u soudu výpověď částečně změnil a bral vše hlavně na sebe. „Peníze jsem udal do oběhu. Dostal jsem je od Jana Doboše s tím, že je mám rozměnit. To, že jsou falešné, mi řekl, já bych to asi nepoznal. Jarek se ale na ničem z toho nepodílel,“ uvedl Mareš, který přiznal, že falešnými penězi platil ve Kdyni, Klatovech, Plánici, Horažďovicích, Sušici či v Plzni.