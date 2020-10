Rodiče se o děti vůbec nestarali, nebrali je ani k lékaři. Teprve dvouměsíční chlapeček byl podle informací Deníku dokonce v takovém stavu, že mu hrozila smrt.

„Muž a žena ve věku 29 let na počátku roku 2020 závažným způsobem porušili povinnost v péči o svého dvouměsíčního syna, který s rodiči žil v nevyhovujících podmínkách a byl jim proto odebrán a svěřen do Klokánku,“ uvedla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že před umístěním do tohoto zařízení ale muselo být miminko hospitalizováno a dokonce letecky transportováno do nemocnice v Plzni, kde byl jeho zdravotní stav stabilizován.

V Klokánku však neskončil jen tento chlapeček, ale i jejich další čtyři děti ve věku 2, 5, 6 a 7 let. „Rodiče zanedbávali péči o jejich vývoj a zdravotní stav, nenavštěvovali doporučená lékařská vyšetření, žili s nimi v nevyhovujících životních podmínkách. Navíc nejstarší, sedmileté dceři, která byla ve školním roce 2019/2020 žákyní předškolního vzdělávání mateřské školy, umožnili vést zahálčivý život. Docházku své dcery zanedbávali, absenci neomlouvali a vytvářeli tak podmínky pro vznik nežádoucích návyků a sklonů,“ informovala Brožová.

Jak se dětem nyní daří, šéfka janovického Klokánku Alena Jandová Deníku nesdělila. „Vzhledem k platným zákonům nemohu uvést ani to, zda u nás jsou,“ vysvětlila Jandová.

Muž i žena byli před několika dny obviněni ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte spáchaného ve spolupachatelství. Protože výše uvedené jednání páchali po delší dobu, hrozí jim trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Stíháni jsou na svobodě.