Muž, který se pokoušel rozbít dveře benzinové stanice v Janovicích nad Úhlavou, daleko neutekl. Po dvou hodinách ho našel policejní pes.

Ilustrační foto | Foto: Archiv HD

Muž chtěl zřejmě vniknout do objektu, ale to mu nevyšlo. „Pachatel v sobotu přišel k benzinové stanici čtyřicet minut po jednadvacáté hodině a nalezeným kamenem několikrát udeřil do skleněných dveří, které poškodil a odešel,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.