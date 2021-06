Peněžitý trest se Martinu Šafářovi, který dostal za to, že měl vážně zranit muže a ženě dát pěstí v Dlouhé Vsi při předávání dcery bývalé partnerce, nelíbil. Na místě se odvolal a navíc ztropil v klatovské soudní síni scénu.

Martin Šafář u klatovského soudu. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Dle obžaloby měl Šafář v dubnu přijet do Dlouhé Vsi a fyzicky napadnout přítele své bývalé partnerky Jana R., a to tak, že mu měl dát několikrát pěstí do hlavy, na zemi měl na něj šlapat a kopat do něj, až mu poranil koleno. Mezi zraněními byl uveden i zlomený nos. Růženu B., která se ho snažila usměrnit, měl udeřit pěstí do obličeje. To Šafář už při prvním líčení popřel a uvedl, že napaden byl on. Stejně vypovídala i jeho přítelkyně, které měly být při incidentu vytrženy vlasy.