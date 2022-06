Právě on byl tím, kdo neuposlechl výzvy k vrácení se na vyznačenou cestu a strážce přírody slovně a fyzicky napadl. Jednoho udeřil ho do horní poloviny těla lyží, kterou držel v ruce. Snažil se ho udeřit znovu, v čemž mu chtěl zabránit druhý srážce tím, že ho chytil.

„Oba společně upadli do sněhu a Jiří B. kopl Pavla N. do hlavy nohou, na které mě obutou lyžařskou obuv, následně se oba ze země zvedli, a když chtěl David P. Jiřího B. a dalšího přítomného muže vyfotografovat, opětovně Jiří B. fyzicky napadl Davida P. tak, že ho povalil na zem a nohou ho kopl do zad do oblasti ledvin,“ popsal zdroj Deníku. Oba ochránci přírody utrpěli zranění, která naštěstí nakonec nebyla tak vážná, jak původně vypadala. Oba ale byli v pracovní neschopnosti, jeden šest, druhý deset dnů.

Kromě peněžitému trestu v celkové výši 30 000 Kč za přečin násilí proti úřední osobě je Jiří B. povinen zaplatit zdravotní pojišťovně na náhradě škody částku 3289 Kč.