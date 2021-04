Myslela jsem, že nedožiji rána, vzpomíná na jeden z nejhorších zážitků svého života dlouhodobě týraná žena z Klatovska. Mamince dvou malých dětí dělal partner ze života peklo i předtím, v osudný den ji ale mlátil s přestávkami dlouhé hodiny. Zachránila ji její šéfová z práce, která o ni dostala strach, když nedorazila na směnu, a zalarmovala policisty. Ti zabušili na dveře a v domku objevili zbitou ženu.

Dvojice se dala dohromady v roce 2008, o tři roky později se přestěhovala do vysněného domku na vesnici. Brzy poté se jim narodily dvě malé děti. Zpočátku idylický vztah ale začal dostávat vážné trhliny. Vše se začalo zhoršovat, když muž přišel o řidičský průkaz a s ním i o práci. Rodina pak měla značný nedostatek peněz.

„Hypotéku jsme platili z mojí mateřské, on měl jen dávky,“ vzpomíná mladá matka. Dodává, že poprvé ji partner napadl, když čekala druhé dítě. Pak začaly přicházet nadávky a urážky, nic mu nebylo dobré, nelíbilo se mu, jak se starala o děti. Při mateřské chodila na brigády. Měla třeba noční službu na benzince, ovšem ve dne pak nemohla spát, ale musela partnerovi pomáhat v podnikání, s nímž začal.

Jeho chování se přitom stále zhoršovalo, začal ji napadat agresivněji. Zakazoval jí stýkat se s lidmi, k rodičům směla jen občas. Peněz měla málo. „Já jsem měla jen staré, obnošené šaty, chodila jsem v montérkách, nic jiného než pracovní oděv mi koupit nedovolil. Šaty pro děti jsme většinou dostávali,“ líčila žena s tím, že poprvé ji Tomáš K. opravdu hodně zbil, někdy v roce 2017, když si myslel, že mu byla nevěrná.

Modřiny maskovala make-upem

„Měla jsem monokl, modřiny, maskovala jsem to make-upem,“ vzpomínala. Od té doby ji prý mlátil pravidelně. „Nejčastěji to bylo před výplatou, když jsme neměli peníze. Padaly facky, bil mě pěstmi, kopal do mě, bil mě koštětem, mlátil mi hlavou o zeď i podlahu, tahal mě za vlasy. Také mě třeba v zimě vyhodil z domu, zamkl a nechal mě tam až do rána, dělala jsem si na dvorku ohýnek,“ líčila žena, která ale nenašla odvahu odejít.

Bála se, že přijde o děti. Nikomu se nesvěřila, nešla ani k lékaři. Vše vyvrcholilo vloni v únoru, když se vrátila z práce. „Šla jsem tři hodiny domů pěšky a cestou si volala s kamarádem. Když to partner zjistil, volal mi na telefon a vyhrožoval. Bála jsem se domů, ale byla zima, tak jsem šla,“ uvedla s tím, že ji Tomáš K. hned napadl. Když zjistil, že je zraněná, ošetřil ji a šel uklidnit plačící dítě.

Pak ji zase začal mlátit. „Bil mě, kopal do mě, použil i dřevěnou lať. Myslela jsem, že se nedožiji druhého dne. Ani si nepamatuji, jak jsem se dostala do postele. Když jsem se vzbudila, začal mě zase bít. Ukončili to až policisté, kteří ho vykázali. Dnes žijeme s dětmi na ubytovně a máme se stokrát lépe, i když neplatí výživné,“ uzavřela žena.

Případ již řeší klatovský soud, kde ale Tomáš K. popřel, že by družku roky týral. „Přiznávám dva útoky. Jeden byl před třemi čtyřmi lety, kdy si našla milence, a druhý je ten, co je uveden v obžalobě,“ řekl obžalovaný, jemuž hrozí až osm let vězení. Poškozená po něm navíc požaduje úhradu nemajetkové újmy ve výši 250 tisíc korun. Líčení bude pokračovat v dalších měsících výslechy svědků a soudních znalců.