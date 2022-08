Míšek vloni 10. června pod vlivem alkoholu v areálu fotbalového klubu v Lubech obcházel venku stoly a slovně napadal hosty, vyzýval, kdo si to s ním rozdá, prohlašoval že je mu vše jedno, že klidně zabije, ale nevzbuzoval dojem, že by to udělal. Poté odešel z areálu a ve svém řádění pokračoval. Před jedním z domů bez předchozí záminky křičel na muže, který vynášel se ženou kočárek, ti se z obavy před jeho jednáním zamkli v bytě a Míšek začal kopat do dveří a křičel, že je všechny zabije. Kopal pak i do dalších dveří v domě. „Poté se vrátil před dům, kde kopal do zaparkovaných aut Renault Trafic a Hyundai, přičemž Renault poškodil tak, že způsobil promáčkliny na levých předních dveřích, části vozidla a zadních dveřích a majiteli způsobil škodu 14 tisíc korun,“ uvedl státní zástupce v obžalobě.