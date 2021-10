Žádné později ale nebylo. Jízda skončila po pár kilometrech hrůzostrašnou nehodou, která si vyžádala jednoho mrtvého a několik zraněných. Viník teď stanul před soudem v roli obžalovaného.

Vše se odehrálo už v srpnu 2019, kdy v Klatovech popíjela parta rumunských kamarádů. Když byli v jednom z barů v centru, napadlo je, že se přemístí. Podle jedné verze do jiné hospody, podle jiné pro věci, které měli na ubytovně v Chomutově. Řídit měl Andrei C., který jediný nepil. Jenže za volant BMW usedl nečekaně jeho majitel Adelin Dinu (26) a vydal se noční tmou směrem na Plzeň. „Říkal, že se prohodíme na benzince na kraji Klatov, jenže nezastavil s tím, že se prohodíme až v Plzni. Jel velice rychle, chvílemi 140 km/h. Říkal jsem, ať zpomalí, jinak mu zatáhnu ruční brzdu. Zpomalil, ale pak zase přidal,“ popsal Andrei C. Za Kokšínem mladík vůz nezvládl.

Narazil vpravo do skály, od které se auto odrazilo, převrátilo se, přejelo celou vozovku a po dalším kotrmelci skončilo v Točnickém potoce. Naštěstí se nestřetlo s žádným protijedoucím autem, ale i tak byly následky tragické. Jeden mrtvý a několik zraněných, z toho jeden vážně. „Vypadl jsem z auta, se mnou další dva. Hledali jsme se navzájem,“ popsal Vasile B. „Adelin chtěl utéci, ale já chtěl pomoci ostatním. Panaita jsem rozdýchal, ale Ionicu jsem našel až asi po 20 minutách. Měl hlavu v potoce a už mu nebylo pomoci,“ líčil Andrei C. Pitva prokázala, že Ionica L. neměl šanci přežít, zranění hlavy bylo fatální. Ukázala také, že byl silně opilý.

Dinu po nehodě policistům zatloukal, že řídil, a tvrdil, že za volantem seděl Andrei C., ale později šel s pravdou ven. A nezapíral ani u soudu, kde řekl, že před jízdou vypil asi tři až čtyři piva. Nadýchal 1,2 promile. „Celá věc mě mrzí. Zařídil jsem převoz mrtvého do Rumunska, zaplatil jsem mu rakev i šaty do ní. Zraněnému Panaitovi zařídil můj otec převoz do vlasti a já mu posílal peníze, když potřeboval,“ uvedl Dinu. Dodal, že stále řídí, ale prý si už dává pozor a před jízdou nepije.

Líčení bude pokračovat koncem listopadu. Obžalovanému, který jako jediný z celé party zůstal v Čechách, hrozí až šest let vězení, navíc po něm pozůstalí požadují odškodné přesahující 2,7 milionu korun.