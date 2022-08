„V neděli odpoledne jel osmašedesátiletý muž z Přešticka s vozidlem značky Renault, kdy vjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do sloupku rozvaděče elektrické energie a poté do ocelového sloupku oplocení. Řidič pokračoval s vozidlem v jízdě a po cca 75 metrech vjel vpravo, narazil do oplocení a poškodil čtyři metry pletiva i jeden sloupek, jel dále a v pravotočivé zatáčce zastavil. Kolemjdoucí žena zabránila muži v další jízdě a přivolala policisty,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.