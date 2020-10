Opilý řidič nezvládl řízení a kvůli jeho jízdě byla poničena dvě další auta. Ale nebyl na Klatovsku jediný, kdo před jízdou pil alkohol.

Ilustrační foto. | Foto: PČR

Téměř dvousettisícovou škodu způsobil v pátek svou jízdou řidič nedaleko Modravy, když jel ve směru na Srní. Notnou dávku alkoholu měl v sobě v poledne. „Devětadvacetiletý muž z obce na Kašperskohorsku jel s vozidlem VW Jetta. Ve 12.30 hodin při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy a následně na přímém úseku narazil do vozidla Citroën C5, které bylo odraženo na stojící Škodu Octavia. Vozidlo Citroën po nárazu přejelo do levé části komunikace a narazilo do svodidel. Řidič z vozidla Škoda byl převezen do nemocnice ve Strakonicích k ošetření,“ popsala policejní mluvčí Dana Ladmanová.