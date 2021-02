Opilý řidič ujel od nehody na Špičáku, kde naboural do zaparkovaného auta. Dlouho ale neunikal. Policie ho našla ani ne za hodinu nedaleko místa střetu.

Nehoda se stala v sobotu po 15. hodině, kdy jel řidič v obci Špičák s vozidlem značky VW Caravelle směrem do centra. Při sjíždění v klesání a průjezdu levotočivou zatáčkou, se dostal na ujeté vrstvě sněhu do smyku, přejel do protisměru a čelně narazil do zaparkovaného vozidla značky VW Touran. Po nehodě z místa odjel a byl vypátrán před šestnáctou hodinou u čerpací stanice v Železné Rudě. „Policisté zjistili totožnost třiatřicetiletého muže z Berounska, který se podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 1,40 a opakovaně 1,36 promile alkoholu. Muž souhlasil s lékařským vyšetření i odběrem krve a za doprovodu policistů byl převezen do zdravotnického zařízení v Klatovech,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.