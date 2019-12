„Nejprve jsme byli voláni do azylového domu, kde docházelo k nepokojům. Na místě jsme zjistili, že tento muž napadl o sedm let mladšího Klatovana,“ uvedl velitel klatovských městských strážníků František Kacerovský s tím, že na stejné místo byly hlídky volány znovu o necelý den později.

To se tam znovu dostavil tento výtečník a dožadoval se ubytování, přestože byl podnapilý. Protože v takovém případě tam spát nemůže, byl z místa vykázán. On skutečně odešel, ale už o hodinu později byl zadržen při krádeži v supermarketu, kde vzal zboží za necelé dvě stovky. „Byl silně opilý, do protialkoholní záchytné stanice v Plzni ale nemohl být převezen, neboť byla zcela obsazena. Byl proto na noc umístěn v náhradních prostorách,“ dodal Kacerovský.