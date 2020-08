Ač měl v krvi 1,5 promile, usedl Marek Matějíček (35) z Klatovska do auta a vydal se na policejní služebnu. Policisté, kteří nemohli jeho stav přehlédnout, mu dali dýchnout, a tak byl nejprve obviněn z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a teď musel dokonce před soud, který ho potrestal. Matějíček není sám, kdo se vydal za policisty podnapilý a doslova se jim tak sám naservíroval, podobný případů evidují policisté v západních Čechách více.

Matějíček se doznal, že v osudný letošní květnový den pil alkohol. Pak se v malé vesničce pohádal se svým otcem. „Byl jsem na něj naštvaný a chtěl jsem na něj podat trestní oznámení. Proto jsem se rozhodl, že odjedu na policii do Sušice. Věděl jsem, že bych řídit neměl, ale bylo mi to jedno,“ popsal Matějíček. Když dojel do cca 10 km vzdálené Sušice, policistům nezapíral, že pil. Nadýchal opakovaně 1,5 promile, nechal se odvézt i na odběr krve do nemocnice. „Mrzí mě to,“ řekl klatovskému soudu. Ten ho potrestal 120 hodinami obecně prospěšných prací. Pokud je nevykoná, půjde do vězení. Na jeden rok má také zakázáno řízení motorových vozidel.

Podobných jedinců je více. „I na Plzeňsku jsme zaznamenali několik obdobných případů,“ potvrdila Deníku tamní policejní mluvčí Michaela Raindlová. Jeden mají v živé paměti i na Domažlicku. Tam koncem loňského roku přijel na obvodní oddělení v Domažlicích oznámit osobně z Klenčí pod Čerchovem 36letý muž fyzické napadení ze strany manželky. Ještě při parkování před budovou policie si jej všimli policisté, které zaujal styl jízdy. „Řidiče vyzvali k dechové zkoušce, která byla s výsledkem pozitivním 3,36 promile alkoholu v krvi,“ popsala domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že zatímco dotyčný se zpovídal ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, jeho manželka jen z přestupku proti občanskému soužití.

Dokonce jen měsíc je starý případ ze Sokolovska. Dvaapadesátiletý muž tam popíjel na zahrádce alkohol a přitom si kontroloval svůj bankovní účet. Když zjistil nesrovnalosti ve financích, rozhodl se je ihned řešit. Sedl za volant a jel do Habartova na obvodní oddělení, kde zaparkoval automobil na místě vyhrazeném pro služební vozy policie a vyčkal na sloužící policisty. Po jejich příjezdu s nimi začal muž problém řešit. Policisté si okamžitě všimli, že z něj je cítit alkohol. „Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu vyšla s pozitivním výsledkem 1,29 a 1,32 promile,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva. I tento muž má na krku trestný čin.