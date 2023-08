Opilý najel v Klatovech cíleně do lidí. Je ve vazbě, hrozí mu 12 let vězení

Michal H. (30) z Klatov, který v noci ze soboty na neděli najel v klatovské Pražské ulici opilý záměrně do skupiny lidí, přičemž jednoho muže zranil a navíc poničil dům, do něhož narazil, byl v úterý obviněn ze tří trestných činů a soud ho vzal do vazby. Hrozí mu až 12 let vězení.

Opilý muž se v Klatovech pokusil najet do dvou lidí, naboural přitom do domu. | Video: Milan Kilián