Opilý cyklista naboural v Sušici do plotu u domu, nezvládl jízdu z kopce

Cestu z kopce na kole nezvládl osmadvacetiletý muž ze Sušice a narazil do plotu. Vliv na to mělo zřejmě i to, že před jízdou popil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Sobecký Michal