Zatímco v roce 2020 řešili kriminalisté v kraji celkem deset dokonaných vražd či pokusů o ně, vloni evidovali šest těchto skutků. Ve dvou případech neměla oběť šanci přežít. Poprvé to bylo 5. prosince v Radějovicích na severním Plzeňsku, kde 66letý muž zastřelil svého bratra a poté se oběsil, a podruhé přímo na Štědrý den, kdy taktéž na severním Plzeňsku, v Třemošné, bodl na ubytovně 30letý Ukrajinec o osm let staršího Moldavana přímo do srdce. Kromě tohoto případu mají cizinci na svědomí ještě další tři pokusy o vraždu. „K útokům ze strany cizinců ve velké míře dochází na ubytovnách. Pachatel, popřípadě i oběť, jsou zpravidla pod vlivem alkoholu,“ informoval krajský policejní ředitel Jaroslav Vild. Doplnil, že všech šest skutků kriminalisté objasnili.