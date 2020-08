„Už při příjezdu hlídky byla z jedné místnosti slyšet hlasitá hudba a křik. Muž, který byl evidentně pod vlivem alkoholu, se k ostatním spolubydlícím choval agresivně, verbálně je napadal a vyhrožoval jim. V sousedních pokojích spaly malé děti,“ uvedl velitel klatovské městské policie Luboš Steinbach.

Dodal, že opilec se choval agresivně, s hlídkou nespolupracoval, a tak nezbylo nic jiného, než mu nasadit pouta. Bylo rozhodnuto, že bude převezen do protialkoholní záchytné stanice v Plzni, a tak s ním hlídka zamířila na vyšetření do Klatovské nemocnice. Tam provedená dechová zkouška ukázala, že má přes dvě promile. Na záchytce ale nakonec neskončil. „Bylo tam plno,“ vysvětlil Steinbach. Muž byl proto převezen zpět do azylového domu, kde byl poučen, jak se má chovat. Hlídka už pak zpět na místo skutečně nemusela.