Na pořádný malér si zadělal šestadvacetiletý muž z Horažďovicka, který sedl silně opilý za volant VW Golf. V Horažďovicích nerespektoval zákazovou dopravní značku a vjel na komunikaci, kde byly prováděny zemní práce.

Dopravní nehoda opilého řidiče v Horažďovicích. Po ní napadl strážníka. | Foto: Deník / Milan Kilián

Tam přední částí narazil do betonové skruže kanalizace. Z auta sundal registrační značky a chtěl utéci, to už ale byli na místě městští strážníci přivolaní svědkem nehody. Muž na jejich výzvy nereagoval, choval se agresivně a jednoho strážníka dokonce fyzicky napadl. Poté, co byl zpacifikován, byla přivolána Policie ČR. „Při dechové zkoušce přístroj naměřil 2,12 a opakovaně 2,04 promile alkoholu,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie s tím, že výtečník vůbec nemá řidičák a navíc má podle rozhodnutí městského úřadu v Horažďovicích zakázáno řízení motorových vozidel od března 2020 na 16 měsíců. „Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů násilí proti úřední osobě, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případ dále prověřují policisté z oddělení obecné kriminality,“ uzavřela Ladmanová.