Státní i městští policisté zasahovali v pondělí odpoledne v Nádražní ulici v Sušici, kde 25letý opilý mladík demoloval byt své matky. Vše skončilo fyzickým konfliktem s matčiným přítelem, po němž poněkud pomuchlaný opilec skončil v rukou lékařů a pak na záchytce.

Záchytná stanice - ilustrační snímek | Foto: Deník

„Mladší z mužů se podrobil dechové zkoušce, kdy přístroj naměřil hodnotu 3,40 promile alkoholu. Byl převezen do zdravotnického zařízení k ošetření a poté do protialkoholní záchytné stanice v Plzni,“ informovala Dana Ladmanová z klatovské policie s tím, že případ její kolegové šetří zatím pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Kromě nemalého poplatku za záchytku by ho tak nejspíše čekala i pokuta. Čin ale ještě může být překvalifikován. (ki)