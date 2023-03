Opilá žena vyryla do policejního auta kosočtverec, pak chtěla ujet

Když máte více než dvě a půl promile, napadá vás řada „geniálních“ myšlenek. Jednu takovou dostala i pětatřicetiletá žena, která na policejním parkovišti v Klatovech poničila dvě služební auta, do jednoho dokonce vyryla kosočtverec. Pak sedla do svého auta a chtěla odjet, to už jí ale policisté nedovolili.

Opilá žena poničila v Klatovech dvě policejní auta. | Foto: PČR