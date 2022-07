V sobotu 23. července uplynulo už pět let od chvíle, co cizinka v koupelně bytu v Plzni porodila života plně schopného chlapečka. „Následně přesně nezjištěným způsobem působila vysloveně hrubým zevním násilím proti hlavičce novorozence v úmyslu jej usmrtit, poté jej zabalila do povlečení a dala do připraveného igelitového pytle v úmyslu pytel s novorozencem posléze vyhodit do kontejneru poblíž domu, kde bydlela, avšak v koupelně ji vyrušila její matka,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová. Jana F. matku požádala, aby novorozence, který ještě jevil známky života, převezla do babyboxu. Žena, která soudu řekla, že její dcera se chovala chladně a dítě ji vůbec nezajímalo, tam miminko skutečně odvezla. Chlapeček ale druhý den v nemocnici na následky vážných zranění zemřel.

Jana F. opakovaně popřela, že by chtěla syna usmrtit. Přiznala, že tajila těhotenství i že si dítě nepřála, neboť již jedno měla, ale zabít ho prý nechtěla. Měla údajně v úmyslu se ho zbavit tím, že ho předá jiné ženě, dá ho k adopci či do babyboxu.

Krajský soud v Plzni ji v dubnu 2018 odsoudil k 17 letům vězení a Vrchní soud v Praze následně verdikt potvrdil. Žena si však podala dovolání k Nejvyššímu soudu a ten vrátil případ zpět do Plzně, neboť měl výhrady k výslechu znalce z oboru gynekologie.

Žena byla zároveň v lednu 2019 propuštěna z vězení. Na svobodě strávila přes tři roky, než se dočkala nového rozsudku. Dlouho se totiž čekalo na klíčový ústavní revizní posudek z oboru zdravotnictví. Ten obžalované ale nenahrál. Odborníci došli k závěru, že nešlo o překotný porod, ale o porod pouze předčasný, při němž se žena chovala racionálně, nebyla nijak rozrušená. „Komise jednoznačně vyloučila, že by poranění dítěte bylo způsobeno při porodu,“ řekl soudu profesor Zdeněk Hájek. Odmítl i tvrzení, že dítě spadlo na podlahu z výšky cca 70 cm. Podle znalců Slovenka musela rodit v podřepu, a při tom by dítě nemohlo utrpět tak fatální zranění. Mělo totiž poraněnou i spodinu lebeční, což je nejtvrdší místo na lebce.

Senát plzeňského soudu v čele se soudcem Tomášem Boučkem vynesl letos v březnu stejný verdikt jako v roce 2018 – sedmnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Obžalovaná byla jediná, která měla motivaci se nechtěného dítěte zbavit,“ vysvětlil Bouček s tím, že bylo jednoznačně vyloučeno, že by dítěti ublížil někdo jiný než Jana F., např. nemocniční personál. Nemohlo jít ani o špatnou manipulaci s miminkem či nešťastnou náhodu.

Po odvolání se případem zabýval Vrchní soud v Praze, který v úterý napadený rozsudek částečně zrušil, a to ve výroku o trestu. „Soud znovu rozhodl tak, že obžalovaná se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání 15 roků. Pro výkon tohoto trestu se zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou. Jinak zůstává napadený rozsudek nedotčen,“ informovala Deník mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová s tím, že rozsudek je pravomocný. Důvodem snížení je delší doba trvání trestního řízení.