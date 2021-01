Senior podle obžaloby opakovaně komentoval na jednom ze zpravodajských serverů článek pojednávající o smrti českých vojáků. V diskusi mimo jiné napsal „ti čeští teroristé a váleční zločinci co se podílí na zločinné agresi vůči afghánskému lidu našli svůj spravedlivý trest z rukou afghánských mudžahedínů“ či „když tam pochcípají všichni NATO zločinci tak smutnit nebudu, ale toho afghánského hrdiny je mně líto“. V příspěvcích dále gratuloval afghánským mudžahedínům k úspěchu v boji proti mezinárodnímu agresoru a válečným zločincům.

Dobner byl v minulosti 5x soudně trestán v Čechách a 5x v Německu. Za minulého režimu se ho zastal Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který v 80. letech kritizoval Dobnerovo odsouzení soudem v Plzni ke dvěma letům vězení za poškozování zájmů republiky v zahraničí, snižování vážnosti prezidenta republiky a další, blíže nespecifikovaný trestný čin. Muž sám napsal ještě předtím dopis prezidentovi republiky, v němž si stěžoval, že ač má vysokoškolský titul, musí vykonávat práci topiče.

U plzeňského soudu svoje jednání Dobner hájil. V závěrečné řeči prohlásil, že je přesvědčen, že nemá být vůbec souzen, neboť řekl jen svůj názor. Trestat ho za to by bylo v rozporu s ústavou. „Budu se odvolávat donekonečna, je to pomsta starých struktur z Prahy,“ uvedl Dobner. Dodal, že agrese státu do jiného státu je válečným zločinem, ať jde o Afghánistán, Irák či bývalou Jugoslávii. „Mudžahedín jen bránil svoji vlast, to je podle norimberských procesů naprosto v pořádku,“ prohlásil senior.

Za podporu a propagaci terorismu mu hrozí 5 až 15 let vězení. Zatímco v obdobných případech v ČR padaly převážně podmínky, obžaloba navrhla Dobnerovi pětiletý nepodmíněný trest. „Jednoznačně vyjádřil podporu sebevražednému útočníkovi, teroristovi. Neshledávám důvody pro mimořádné snížení trestu,“ vysvětlil státní zástupce. Obhajoba naopak žádala zproštění obžaloby. Rozhodnutí padne až na konci ledna, soudní senát si ponechal větší časový prostor pro rozhodnutí.

Tři čeští vojáci zahynuli na zahraniční misi v srpnu 2018 poblíž základny v Bagrámu. Podle výpovědí přeživších členů patroly, které byly čteny v soudní síni, tehdy nic útoku nenasvědčovalo. Kolem vojáků pobíhaly děti, takže si všichni mysleli, že nebezpečí nehrozí. Najednou ale v úzké uličce přišel výbuch, když se odpálil sebevražedný útočník. Rotný Martin Marcin (36) a desátníci Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (25) zahynuli na místě. Další tři členové patroly včetně amerického psovoda byli zraněni. Prezident Miloš Zeman padlé vojáky později in memoriam vyznamenal medailí Za hrdinství.