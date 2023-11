Obžalovaný je ředitelem společnosti a má trvalý pobyt v Bruselu. Podle obžaloby měl ve dnech 4. a 5. dubna 2022 prostřednictvím internetu zaslat elektronickou poštou hromadné e-mailové zprávy osobám, včetně zaměstnavatelů poškozených Anastasiji F. a Davida F., kteří pracují na prestižních školách, dokonce zástupci vedení města. „V těchto zprávách uváděl nepravdivá tvrzení, o poškozených, a to zejména, že prohlašovali, že „na Ukrajině prohraje Západ“, nebo že „v České republice vládne diktatura“, a dále tvrdil, že relativizují invazi Ruska a zločiny jim páchané na Ukrajině, čímž se snažil u oslovených osob vyvolat dojem, že poškození schvalují invazi Ruské Federace na Ukrajinu či napadají demokratické zřízení České republiky, a neměli by proto mít možnost pracovat jako učitelé na uvedených školách, což činil se záměrem dosáhnout jejich propuštění ze zaměstnání,“ uvedla státní zástupkyně v obžalobě.

Základní škola Plánická v Klatovech slaví 160 let, připraveny jsou zajímavé akce

Obžalovaný se nyní k hlavnímu líčení nedostavil, ale bylo na jeho žádost jednáno v jeho nepřítomnosti. Na závěr však jeho obhájkyně požádala o výslech Chmelíka v následujícím termínu.

Poškození přišli svůj postoj k soudu vysvětlit. „Pracovali jsme u pana Chmelíka s manželem na projektu. Problémy začaly po invazi na Ukrajině. Chtěl po nás, abychom se vyjádřili k invazi na Ukrajině, ale my jsme to odmítli. My jsme akademici a ne politici, abychom se k tomu vyjadřovali. Odmítli jsme a doufali, že to pan Chmelík pochopí. Ale začal nás vyzývat stále důrazněji, abychom se vyjádřili, psal nám zprávy. Pak napsal našim zaměstnavatelům, byla jsem z toho zděšená, i oni. Vše jsme jim pak vysvětlovali,“ vypověděla žena s tím, že z organizace obžalovaného pak vystoupili a víc pro něj nepracovali. „On pak rozeslal všem lidem e-mail, že nás vyřadil z organizace z důvodu odmítnutí vyjádření ohledně invaze Ruska,“ dodala.

Rytíři ze Žichovic opět na hradě Rabí pomáhali, tentokrát malé Diance

Shodně vypovídal i David F., který zmínil, že vyjádření po nich požadoval obžalovaný během online meetingu, poté si vyměnili několik e-mailů a zpráv. „Nepodporujeme vpád Ruska na Ukrajinu. Vysvětlovali jsme několikrát naše postoje. Chtěl dokonce, abych opustil svoji manželku, protože má na mě špatný vliv, jelikož je původem Ruska. Nesouhlasíme s režimem v Rusku ani na Ukrajině. Ale obyvatele Ukrajiny podporujeme, vyučoval jsem je česky, když sem přišli. Náš projekt, na kterém jsme spolupracovali byl kulturní, neviděli jsme tak důvod, abychom se vyjadřovali k politice. Chtěl nás profesně zlikvidovat, dehonestovat. Ohrozil náš profesní život, člověk má jen jednu pověst,“ uvedl poškozený, který vysvětlil i výrok ohledně demokracie. „Vztahoval jsem ho k době v covidu, kdy jsem jako neočkovaný neustále padal do karantén. Podle mě takhle demokracie nevypadá.“

Oba shodně požadují 50 000 Kč jako náhradu škody.

Zaměstnavatelé požadovali po obdržení e-mailu jejich vysvětlení, po němž se postavili na jejich stranu a Chmelíkovi odpověděli, že neshledali žádné pochybení ani porušení pravidel.

Soud bude pokračovat v prosinci.