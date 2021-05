Krádeže za více než sto tisíc korun řeší od víkendu policie na Klatovsku. Zloději ukradli trofeje zvěře i auto z garáže.

Oznámení o vloupání do rekreačního domu oznámili poškození na obvodní oddělení v Nýrsku. „V době od počátku února do současnosti neznámý pachatel v obci u Nýrska vnikl do domu. Uvnitř odcizil myslivecké trofeje, kdy šlo o vypreparované kusy zvěře. Mezi tím byl srnec, mufloní hlava s hrudí na dřevěném štítu, kůže z kamzíka i dvou jezevců a dva koberce,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová s tím, že poškozeným vznikla škoda za 37 tisíc korun.