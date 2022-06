Hlaváček měl takto podvést tři kupující, kdy u nich vždy použil obdobný scénář. „Našla jsem inzerát na prodej parcely. Líbily se mi, nejprve jsem chtěla dvě, ale po poradě s přítelem jsem chtěla jednu. Pan Hlaváček říkal, že je velký zájem a kdo dříve zaplatí, tak to bude mít. Zaplatili jsme zálohu, ale o tom, že je pozemek zastavený, neřekl ani slovo. Já jsem to zjistila, až když jsme mu zaplatili, chtěla jsem od koupě odstoupit a vrátit peníze, ale nic nevrátil a nekomunikoval. Tak jsem to začala řešit přes policii,“ vypověděla u soudu Eva K., která jako jediná nepodepsala kupní smlouvu. I tak ale poslala Hlaváčkovi 650 tisíc Kč.

Stejně jako ostatní kupující uznala, že byla i její chyba, že se do katastru nepodívala hned. Všichni vymáhají peníze z Hlaváčka přes civilní soud.

Manželé Jan a Radka B. měli zájem o dva pozemky, o exekuci se dozvěděli až ve chvíli, kdy chtěli žádat o úvěr v bance. „Ale pracovnice banky nám volala, že je tam exekuční zástava. To jsme byli v šoku a chtěli jsme od smlouvy odstoupit a vrátit peníze. Ale nestalo se tak,“ vypověděla žena. Zaplatili Hlaváčkovi 650 tisíc korun.

Třetí poškozenou je Eva B., která za pozemky zaplatila 574 080 Kč a zpět rovněž nemá ani korunu. Té navíc, když se dozvěděla o exekuci, tvrdil, že jde o zabezpečení majetku z jeho strany a zajistí výmaz zástavy.

Popírá zamlčení

Hlaváček ale popírá, že by jim skutečnost ohledně exekuce zatajil. „Věděli, že peníze využiji na vyvázání závazků z minulosti, kterými byly blokovány pozemky. Věděli tak, že je na pozemku zástava a s tím to kupovali. Věděli, že nedostanou kvůli exekuci úvěr v bance, proto to muselo být placené v hotovosti. Nabízel jsem to ale s tím, že jsem věděl o rozhodnutí soudu, kde bylo rozhodnuto, že exekuce bude stažena, nemůžu za to, že tak nebylo učiněno. Nyní mám opět kvůli tomuto případu exekucí blokované pozemkyv hodnotě 17 milionů korun, prodejem jednoho bych pokryl všechny tyto závazky,“ řekl u soudu Hlaváček.

Soud byl odročen a bude pokračovat v červenci.

