Muž vozidla úmyslně poničil vloni 26. října. Vybral si Škodu Superb, Porsche, dva VW Passat a další značky.

„Hranou magnetu poškrábal laky a způsobil vrypy rozdílných délek na různých částech karoserií. Svým jednáním způsobil škodu za 145 tisíc korun,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. Dodala, že ve zkráceném přípravném řízení muž převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Obviněným je podle informací Deníku František A., na Sušicku nechvalně proslulý. V minulosti byl opakovaně soudně trestán, nejhoršího skutku se dopustil v létě 2010, kdy napadl strážníka, který ho kontroloval, neboť se nedaleko sušického náměstí podezřele ochomýtal okolo zaparkovaných vozidel. Nečekaně na něj zaútočil a bodl ho do břicha. „Bylo to strašně rychlé a bolelo to jako čert,“ řekl tehdy Deníku strážník, který si ještě dokázal přivolat záchranku, pak ale musel být několik hodin operován.

Plzeňský krajský soud původně poslal Františka A. na 16 let do vězení za pokus o vraždu. Vrchní soud v Praze ale na jaře 2011 rozsudek zrušil a uložil mu za zločin násilí proti úřední osobě trest osm let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Dospěl totiž k závěru, že útočník nejednal v úmyslu strážníka zabít.

Po propuštění, v srpnu 2019, na sušickém Santosu vytáhl nůž na muže, dělal na něj výpady a hrozil, že ho vykuchá. Od soudu za to dostal roční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. To znamená, že bude-li uznán vinný z poškození aut, poputuje zpět za mříže.