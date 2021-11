„V pátek večer řídil devatenáctiletý muž Volkswagen Golf od Jindřichovic na Podolí. Nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace a na křižovatce směrem na Javoří vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil na kámen. Poté se s vozidlem převrátil na střechu a zůstal tak stát na vozovce. Řidič utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Dechová zkouška na alkohol byla negativní.

Další nehoda se stala v sobotu v Běšinech, kde jel třiašedesátiletý řidič s automobilem Škoda Fabia Combi od Čachrova. Při sjíždění v klesání do ostré pravotočivé zatáčky u železničního podjezdu nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla stavu a povaze vozovky, dostal se do smyku, který nezvládl, a vyjel mimo komunikaci, kde narazil do svahu u železniční trati. „Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a jeho osmačtyřicetiletého spolujezdce, oba byli převezeni do nemocnice k ošetření. Požití alkoholu policisté vyloučili dechovou zkouškou,“ sdělila Brožová.