Policie hledá opět svědky nehody, která se stala na parkovišti u obchodu.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Tam řidič naboural zaparkované auto, způsobil dvacetitisícovou škodu a ujel bez toho, aniž by na majitele počkal nebo mu zanechal na sebe kontakt. „Nehoda se stala 22. ledna v době od 6 do 11.30 hodin na parkovišti u Tesco Hypermarketu v Sušici. Neznámý řidič narazil do zaparkovaného automobilu Škoda Octavia,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.