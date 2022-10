Případ se stal před dvěma týdny, v neděli 9. října v době od 14 do 14.15 hodin mezi obcemi Dehtín a Štěpánovice. „Na okraji lesa u odbočky na skládku neznámí pachatelé fyzicky napadli muže, jenž tam zaparkoval vozidlo značky Škoda Octavia modré barvy a venčil svého psa, kterého měl na vodítku,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie s tím, že ve stejnou dobu tam zastavil VW Passat černé barvy, z něhož vystoupil muž se psem, jehož neměl na vodítku. Šlo o psa většího plemene, hnědé barvy a dlouhosrstého. A pak přišel konflikt, nejprve zvířecí, pak lidský. „Na odpočívadle měl pes neznámého pachatele napadnout psa poškozeného, následně pachatel udeřil poškozeného pěstí do spánku, dále ho měl další neznámý muž udeřit zezadu do hlavy, kdy poškozený upadl na zem a byl v bezvědomí,“ popsala Ladmanová.