Ve čtvrtek ho našla pracovnice strážní služby NP Šumava při pochůzce na hrázi stejného ledovcového jezera. Byl přímo za cedulí se zákazem vstupu. „I když už zapršelo a není takový hic, nebezpečí požáru stále trvá. Jak to ještě více zdůraznit?“ ptá se NP Šumava na svém profilu na sociální síti. Dodává, že aby toho nebylo málo, našli se návštěvníci, kteří si hráli na protagonisty slavného divadelního kusu Lucerna. „Nezapalujte v lese ani na lesní cestě svíčky. Ať už z piety nebo z blbosti. A to ani v lucernách,“ zdůrazňují ochránci přírody. Může se vám to pořádně prodražit. „Na místě může být uložen finanční postih do výše 10 tisíc korun, ve správním řízení až 100 tisíc korun,“ upozornil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.