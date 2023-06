Podle zdroje Deníku se muž se ženou, která je mladší o sedm let, dobře znají, on dokonce tvrdí, že se stýkali intimně. Ona na policii uvedla, že spolu sex skutečně měli, byl však podle ní vynucený. To, že byla znásilněna, ale oznámila s časovým odstupem, údajně až poté, co zjistila, že je těhotná. „Žena uvedla, že jí dal ochutnat jakýsi gel. Byla po něm však naprosto paralyzována. Dokázala mu pouze říci, že o pohlavní styk nemá zájem, více ale nebyla schopna. Muž ji měl poté dle její výpovědi znásilnit,“ uvedl zdroj obeznámený s případem.

Jen vloni policisté v Plzeňském kraji řešili 34 případů znásilnění, objasnit se podařilo 18 z nich. Sedm z toho měli na svědomí recidivisté, tři cizinci a dva děti mladší 18 let. Letos za prvních pět měsíců evidovala policie v kraji osmnáct případů znásilnění.