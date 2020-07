Kaderová byla z druhého hlavního líčení omluvena, Kusík se bez vysvětlení nedostavil. Vypovídal tak jen poškozený Karsten M.

Peníze měl podle obžaloby zasílat na účet Kaderové i Kusíka. V době od 1. 12. 2014 do 17. 2. 2015 zaslal ženě 46 500 Kč, od 18. 6. do 16. 2. 2017 pak 2 861 099 Kč. Mladíkovi od 2. 3. 2015 do 4. 3. 2016 poslal 814 490 Kč, od 5. 10. do 7. 4. 2017 dalších 518 000 Kč. Matka tak byla dle obžaloby obviněna z přečinu podvodu a zločinu, syn ze dvou zločinů podvodu.

U soudu při předešlém jednání Kaderová uvedla, že s Karstenem M. od léta 2014 udržovala přátelský i milostný vztah. V té době od něj měla dostat peníze na kauci na byt a na různé vybavení, což potvrdil u soudu i muž. Tyto peníze bral jako dárek. Poté měl zaslat ženě peníze na insolvenci, o které se před ním zmínila, kvůli dluhům ve výši cca 900 000 Kč, a on byl jejím garantem. O tom, co insolvence je, mu řekla jen Kaderová, prý uměla velmi dobře německy, nenechal si to jinde vysvětlit, až později mu to řekl právník. Peníze ale utratila pro své potřeby.

Na účet jí ale chodily vysoké částky dál. „To byly peníze pro mého syna. Vždy mi řekl, že přijdou nějaké peníze, že je chce vybrat, že jsou pro něj,“ uvedla Kaderová.

TLAČILI NA NĚJ

Karsten M. však u soudu řekl něco jiného. „Peníze po mně chtěla Kaderová i Kusík. Ptala se mě, jestli jí můžu pomoci půjčkou. Vyvíjeli na mě nátlak. Říkali, že když jim nic nedám, tak od nich nic neuvidím. Tak jsem jim vždy peníze poslal, nedovedl jsem je odmítnout. Někdy mi řekli důvod, na co je chtějí, ale většinou ne. Měly být na dům, na opravy, na auto a podobně,“ řekl Karsten M. u soudu a rozbrečel se. Za to, jak se nechal využívat, se stydí. Dokonce prý využívali i toho, že byl v nemocnici, že na tom nebyl zdravotně dobře. Ani to je neodradilo od toho, aby z něj v té době tahali peníze.

U Kusíka prý bral ze začátku peníze, které mu půjčil, jako start do života. „Ptal se, zda by u mě mohl pracovat, zda by mohl dostat nějaké zálohy. Chtěl otevřít firmu s auty, věnovat se finančnímu sektoru a podobně. Pracoval ale u mě tři týdny a už se nevrátil,“ sdělil Karsten M.

Vztah s Kaderovou prý skončil 24. února 2015, kdy se s ním rozešla přes mail.

U soudu Karsten M. uvedl, že po nich peníze vyžadoval zpět. Měli mezi sebou sepsáno i několik smluv o vrácení peněz. Poslední podepsal Kusík, kde se zavázal k tomu, že bude splácet 25 000 Kč měsíčně on a 25 000 Kč jeho matka, která podpis odmítla.