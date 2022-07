Jako nehoráznost to vidí starosta Železné Rudy Filip Smola. „Tohle chování je naprosto nepřípustné. Jde o maximální drzost, kterou by si neměl nikdo dovolit. Měli by sem jezdit jen lidé, kteří se chovají ohleduplně k přírodě, ale k místním obyvatelům,“ okomentoval Deníku starosta.