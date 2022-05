V dubnu před zahájením výstavy neznámý vandal některé sochy popsal. Nyní však se jeho cílem stala nejdiskutovanější socha, u které se lidé nejvíce pozastavovali – mladík v trenkách s mobilem v ruce u arciděkanského kostela. „V noci z 1. na 2. května neznámý vandal nebo skupina vandalů vyvrátila a povalila bronzovou figurální sochu IT věk sochaře Jakuba Vlčka. Přestože byla socha kotvená na ocelový trn o průměru 16 mm a téměř 70 cm do podloží, ani to neodolalo řádění. Je smutné, že instalace na místě nebyla ani dva týdny od zahájení výstavy,“ posteskl si kurátor Petr Krátký.