Nehoda se stala vloni 21. února před polednem, kdy Chukhray vezla ve Fordu S-Max tři další cizinky a jela od Kašperských Hor na Sušici. Nezvládla ale klesání a klikatou cestu. „Při průjezdu pravotočivou zatáčkou v klesání vyjela v důsledku špatného vyhodnocení adhezních podmínek po napadnutí mokrého sněhu, vlivem vyšší rychlosti, než by byla v okamžiku nehody panujícím podmínkám přiměřená, vlevo mimo komunikaci a přední částí vozidla narazila do vzrostlého stromu,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Petra Švecová.

Řidičce a jedné ze spolujezdkyň se nestalo vůbec nic a další utrpěla jen lehké poranění, pro čtvrtou ženu v autě byl náraz fatální. „Spolujezdkyně na zadním sedadle, která nebyla připoutaná bezpečnostním pásem, v důsledku nekontrolovaného pohybu těla šikmo vpřed a nárazu hlavy do levého bočního sloupku vozidla utrpěla zranění spočívající v pohmoždění mozku při zlomení kostí klenby a spodiny lebeční, na jehož následky na místě zemřela,“ uvedla Švecová.

Chukhray při výpovědi neudržela slzy a stejně tak ani při závěrečné řeči. „Je mi to strašně líto, hlavně rodiny. Snažila jsem se dělat vše, abych jela bezpečně, neviděla jsem žádné překážky. Jinak bych ani nevyjela. Jely jsme pomalu. Pořád se mi to točí v hlavě, jak se to mohlo stát. Je mi to hrozně líto,“ opakovala Chukhray u soudu.

Že řidička jela opatrně, potvrdila i jedna z žen, která cestovala na předním sedadle. „Sněžilo, padal těžký, mokrý sníh. Měla jsem pocit, že nám něco vlétlo pod auto a dostaly jsme smyk, byly to vteřiny. Marta řekla, držte se. Auto narazilo do stromu a Marta křičela, ať vystoupíme z auta. To už tam pak stál pán, který jel za námi a pomáhal nám. Paní ze zadní sedačky jen chrčela. Chtěla si sundat bundu, protože jí bylo horko, tak byla odepnutá, ale nevím, jestli celou cestu, nebo jen v tu chvíli. Před nehodou jsem viděla na monitoru číslo 40, ale nevím, zda šlo o rychlost. Jely jsme ale opatrně,“ vypověděla svědkyně.

Že Chukhray nejela rychle, potvrdil i svědek Michal P., který jel jen kousek za nimi a celou situaci viděl. „Jel jsem z Kašperských Hor, chumelilo a na silnici byla souvislá vrstva sněhové břečky. Když jsem sjížděl, tak jsem viděl, jak auto přede mnou narazilo do stromu, i když nejelo rychle. Zastavil jsem, i když to moc nešlo, klouzalo to. Stejně jako pak i přijíždějícím hasičům. Šel jsem k autu, a když jsem viděl, co se stalo, tak jsem hned zavolal záchranku,“ řekl u soudu svědek.

Dle znalce, který u soudu vypovídal, byla příčinou nehody nájezdová rychlost do zatáčky v souvislosti s podmínkami na silnici, která byla vyhodnocena okolo 50 km/h, v dané situaci měla být od 35 do 40 km/h. S ohledem na zranění bylo příčinou tragického následku nepřipoutání, kdyby žena neodepnula bezpečnostní pás, pravděpodobně by k tak rozsáhlému zranění nedošlo, jelikož se nikomu dalšímu z vozu nic vážného nestalo.

S tím se ztotožnil i soudce a uznal obžalovanou vinnou. „Jinému z nedbalosti způsobila smrt, čímž spáchala přečin z nedbalosti a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon se podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání patnácti měsíců,“ vyřkl verdikt soudce Jan Kasal, který dodal, že fatální následek byl způsoben příčinou, kterou nemohla řidička ovlivnit, jelikož nemohla tušit, že se spolujezdkyně odpoutala a právě odpoutání způsobilo, že měla nehoda fatální následky. Nelze ale popřít, že nehodu způsobila řidička, která projížděla zatáčkou rychlostí vyšší, než měla v dané situaci jet, jak uvedl i znalec.

Chukhray je povinna uhradit poškozeným, čili manželovi, třem dětem a matce zemřelé, částku 2,4 milionu korun. Se zbytky uplatněných nároků byli odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních, stejně tak další členové rodiny, kteří požadovali rovněž odškodné.

Rozsudek není pravomocný.