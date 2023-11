Osudná nehoda se stala letos 28. ledna před devátou hodinou nedaleko Starého Lázu, kde jela Kaňková s Opelem Astra ve směru od Nýrska na Klatovy. „Při průjezdu levotočivou zatáčkou v mírném klesání nepřizpůsobila rychlost jízdy povaze a stavu vozovky a s vozidlem dostala přetáčivý smyk. Vozidlo se stalo neovladatelným, přejelo do protisměrné části vozovky, kde se střetlo svou pravou zadní částí s přední částí protijedoucího osobního automobilu Seat Leon,“ popsala státní zástupkyně Petra Švecová. Doplnila, že nehoda se stala osudnou pro Kaňkové 23letou spolujezdkyni, která utrpěla natolik závažná zranění, že jim na místě podlehla. Ve druhém autě byl zraněn řidič, naštěstí nijak vážně, a také dvě šestnáctileté děti, které cestovaly s ním. Chlapec utrpěl mimo jiné zlomeninu hrudní kosti, dívka měla poraněné bederní obratle. Oba utrpěli i další zranění. V nemocnici skončila i sama Kaňková.

Obžalované za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozilo až šest let vězení. Pozůstalí - rodiče, sourozenec, obě babičky a dědeček mrtvé dívky - po ní navíc žádali nemajetkovou újmu v celkové výši bezmála 5,5 milionu korun, další poškození pak chtěli 500 tisíc, 110 tisíc, 60 tisíc a 46 tisíc korun.

Kaňková u soudu za celou dobu pronesla jen pár slov. Na počátku se ke všemu doznala a požádala o uzavření dohody o vině a trestu a na konci se omluvila za to, co způsobila. Se státní zástupkyní dohodu skutečně uzavřela. Dohodly se na trestu dvou let, podmíněně odloženém na zkušební dobu 34 měsíců, a zákazu řízení taktéž na 34 měsíců. Senát v čele se soudcem Petrem Sperkem dohodu schválil. „Nebyl důvod ji neschválit. Šlo o nedbalostní čin, obžalovaná skutku litovala,“ odůvodnil Sperk. Soudní senát Kaňkové dále nařídil uhradit škodu ve výši 60 tisíc korun majiteli auta, které právě Kaňková při nehodě řídila. Všichni ostatní byli odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Dlužno ale dodat, že v těchto případech vyplácí odškodné pojišťovna z povinného ručení.

Verdikt je pravomocný.